BRLA Digital BRLA (BRLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.186777 $ 0.186777 $ 0.186777 24J Rendah $ 0.188142 $ 0.188142 $ 0.188142 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.186777$ 0.186777 $ 0.186777 24J Tinggi $ 0.188142$ 0.188142 $ 0.188142 Sepanjang Masa $ 0.18874$ 0.18874 $ 0.18874 Harga Terendah $ 0.075673$ 0.075673 $ 0.075673 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.47% Perubahan Harga (7D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +2.24%

BRLA Digital BRLA (BRLA) harga masa nyata ialah $0.187718. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRLA didagangkan antara $ 0.186777 rendah dan $ 0.188142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRLA sepanjang masa ialah $ 0.18874, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.075673.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRLA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan +2.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRLA Digital BRLA (BRLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M Bekalan Peredaran 91.64M 91.64M 91.64M Jumlah Bekalan 91,637,624.83388682 91,637,624.83388682 91,637,624.83388682

Had Pasaran semasa BRLA Digital BRLA ialah $ 17.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRLA ialah 91.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 91637624.83388682. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.20M.