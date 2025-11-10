Bro Harga Hari Ini

Harga langsung Bro (BRO) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRO kepada USD penukaran adalah -- setiap BRO.

Bro kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,555.54, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02086315, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BRO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bro (BRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bro ialah $ 5.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.56K.