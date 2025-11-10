BRO on BASE Harga Hari Ini

Harga langsung BRO on BASE (BRO) hari ini ialah $ 0.00001401, dengan 1.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRO kepada USD penukaran adalah $ 0.00001401 setiap BRO.

BRO on BASE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,794.89, dengan bekalan edaran sebanyak 913.37M BRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRO didagangkan antara $ 0.00001367 (rendah) dan $ 0.0000143 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00086283, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001326.

Dalam prestasi jangka pendek, BRO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BRO on BASE (BRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.78K Bekalan Peredaran 913.37M Jumlah Bekalan 984,032,153.0

Had Pasaran semasa BRO on BASE ialah $ 12.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRO ialah 913.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984032153.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.78K.