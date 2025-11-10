Broadcom xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Broadcom xStock (AVGOX) hari ini ialah $ 349.97, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVGOX kepada USD penukaran adalah $ 349.97 setiap AVGOX.

Broadcom xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 949,620, dengan bekalan edaran sebanyak 2.71K AVGOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVGOX didagangkan antara $ 349.2 (rendah) dan $ 350.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 389.47, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 282.47.

Dalam prestasi jangka pendek, AVGOX dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan -5.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Broadcom xStock (AVGOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 949.62K$ 949.62K $ 949.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M Bekalan Peredaran 2.71K 2.71K 2.71K Jumlah Bekalan 23,725.8226846698 23,725.8226846698 23,725.8226846698

Had Pasaran semasa Broadcom xStock ialah $ 949.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVGOX ialah 2.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 23725.8226846698. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.30M.