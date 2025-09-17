Lagi Mengenai $BROKIE

BROKIE AI Logo

BROKIE AI Harga ($BROKIE)

Tidak tersenarai

1 $BROKIE ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
BROKIE AI ($BROKIE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:23:14 (UTC+8)

BROKIE AI ($BROKIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153486
$ 0.00153486$ 0.00153486

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.98%

+6.98%

BROKIE AI ($BROKIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BROKIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BROKIE sepanjang masa ialah $ 0.00153486, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BROKIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BROKIE AI ($BROKIE) Maklumat Pasaran

$ 13.90K
$ 13.90K$ 13.90K

--
----

$ 13.90K
$ 13.90K$ 13.90K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,489.332634
999,843,489.332634 999,843,489.332634

Had Pasaran semasa BROKIE AI ialah $ 13.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BROKIE ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999843489.332634. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.90K.

BROKIE AI ($BROKIE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BROKIE AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BROKIE AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BROKIE AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BROKIE AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+25.19%
60 Hari$ 0+22.61%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BROKIE AI ($BROKIE)

The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!

BROKIE AI ($BROKIE) Sumber

Laman Web Rasmi

BROKIE AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BROKIE AI ($BROKIE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BROKIE AI ($BROKIE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BROKIE AI.

Semak BROKIE AI ramalan harga sekarang!

$BROKIE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BROKIE AI ($BROKIE)

Memahami tokenomik BROKIE AI ($BROKIE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $BROKIE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BROKIE AI ($BROKIE)

Berapakah nilai BROKIE AI ($BROKIE) hari ini?
Harga langsung $BROKIE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $BROKIE ke USD?
Harga semasa $BROKIE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BROKIE AI?
Had pasaran untuk $BROKIE ialah $ 13.90K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $BROKIE?
Bekalan edaran $BROKIE ialah 999.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $BROKIE?
$BROKIE mencapai harga ATH sebanyak 0.00153486 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $BROKIE?
$BROKIE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $BROKIE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $BROKIEialah -- USD.
Adakah $BROKIE akan naik lebih tinggi tahun ini?
$BROKIE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $BROKIEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
BROKIE AI ($BROKIE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

