Lagi Mengenai BRKL

Maklumat Harga BRKL

Laman Web Rasmi BRKL

Tokenomik BRKL

Ramalan Harga BRKL

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Brokoli Logo

Brokoli Harga (BRKL)

Tidak tersenarai

1 BRKL ke USD Harga Langsung:

$0.00347094
$0.00347094$0.00347094
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Brokoli (BRKL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:51:44 (UTC+8)

Brokoli (BRKL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00346631
$ 0.00346631$ 0.00346631
24J Rendah
$ 0.00347318
$ 0.00347318$ 0.00347318
24J Tinggi

$ 0.00346631
$ 0.00346631$ 0.00346631

$ 0.00347318
$ 0.00347318$ 0.00347318

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

$ 0.00309859
$ 0.00309859$ 0.00309859

-0.03%

+0.04%

-1.78%

-1.78%

Brokoli (BRKL) harga masa nyata ialah $0.00347094. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRKL didagangkan antara $ 0.00346631 rendah dan $ 0.00347318 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRKL sepanjang masa ialah $ 1.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00309859.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRKL telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -1.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brokoli (BRKL) Maklumat Pasaran

$ 185.65K
$ 185.65K$ 185.65K

--
----

$ 433.99K
$ 433.99K$ 433.99K

53.47M
53.47M 53.47M

125,000,000.0
125,000,000.0 125,000,000.0

Had Pasaran semasa Brokoli ialah $ 185.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRKL ialah 53.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 125000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 433.99K.

Brokoli (BRKL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Brokoli kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Brokoli kepada USD adalah $ +0.0000299972.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Brokoli kepada USD adalah $ -0.0003397106.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Brokoli kepada USD adalah $ -0.000359572293845076.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.04%
30 Hari$ +0.0000299972+0.86%
60 Hari$ -0.0003397106-9.78%
90 Hari$ -0.000359572293845076-9.38%

Apakah itu Brokoli (BRKL)

Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Brokoli (BRKL) Sumber

Laman Web Rasmi

Brokoli Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Brokoli (BRKL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Brokoli (BRKL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brokoli.

Semak Brokoli ramalan harga sekarang!

BRKL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Brokoli (BRKL)

Memahami tokenomik Brokoli (BRKL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRKL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Brokoli (BRKL)

Berapakah nilai Brokoli (BRKL) hari ini?
Harga langsung BRKL dalam USD ialah 0.00347094 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BRKL ke USD?
Harga semasa BRKL ke USD ialah $ 0.00347094. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Brokoli?
Had pasaran untuk BRKL ialah $ 185.65K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BRKL?
Bekalan edaran BRKL ialah 53.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRKL?
BRKL mencapai harga ATH sebanyak 1.83 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRKL?
BRKL melihat harga ATL sebanyak 0.00309859 USD.
Berapakah jumlah dagangan BRKL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRKLialah -- USD.
Adakah BRKL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BRKL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRKLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:51:44 (UTC+8)

Brokoli (BRKL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.