Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Brokoli (BRKL) Berapakah nilai Brokoli (BRKL) hari ini? Harga langsung BRKL dalam USD ialah 0.00347094 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BRKL ke USD? $ 0.00347094 . Lihat Harga semasa BRKL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Brokoli? Had pasaran untuk BRKL ialah $ 185.65K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BRKL? Bekalan edaran BRKL ialah 53.47M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRKL? BRKL mencapai harga ATH sebanyak 1.83 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRKL? BRKL melihat harga ATL sebanyak 0.00309859 USD . Berapakah jumlah dagangan BRKL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRKLialah -- USD . Adakah BRKL akan naik lebih tinggi tahun ini? BRKL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRKLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

