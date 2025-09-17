Brooder (BROOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00418949$ 0.00418949 $ 0.00418949 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -1.60% Perubahan Harga (7D) +5.55% Perubahan Harga (7D) +5.55%

Brooder (BROOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BROOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BROOD sepanjang masa ialah $ 0.00418949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BROOD telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan +5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brooder (BROOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Bekalan Peredaran 921.07M 921.07M 921.07M Jumlah Bekalan 998,993,167.023013 998,993,167.023013 998,993,167.023013

Had Pasaran semasa Brooder ialah $ 16.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BROOD ialah 921.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998993167.023013. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.27K.