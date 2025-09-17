BROT (BROT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00667046$ 0.00667046 $ 0.00667046 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -0.80% Perubahan Harga (7D) +3.34% Perubahan Harga (7D) +3.34%

BROT (BROT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BROT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BROT sepanjang masa ialah $ 0.00667046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BROT telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +3.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BROT (BROT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,915,534.173226 999,915,534.173226 999,915,534.173226

Had Pasaran semasa BROT ialah $ 77.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BROT ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999915534.173226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.81K.