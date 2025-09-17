Brotherhood (BOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00474994 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +2.70% Perubahan Harga (7D) +4.10%

Brotherhood (BOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOG sepanjang masa ialah $ 0.00474994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOG telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +2.70% dalam 24 jam dan +4.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brotherhood (BOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.42K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.42K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.0

Had Pasaran semasa Brotherhood ialah $ 13.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.42K.