Browser DAO (BROWSER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -3.22% Perubahan Harga (7D) -5.48% Perubahan Harga (7D) -5.48%

Browser DAO (BROWSER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BROWSER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BROWSER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BROWSER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -3.22% dalam 24 jam dan -5.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Browser DAO (BROWSER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,725,779.478237 999,725,779.478237 999,725,779.478237

Had Pasaran semasa Browser DAO ialah $ 19.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BROWSER ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999725779.478237. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.79K.