Browsr AI Harga Hari Ini

Harga langsung Browsr AI (BRWS) hari ini ialah $ 0.00352982, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRWS kepada USD penukaran adalah $ 0.00352982 setiap BRWS.

Browsr AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,883.49, dengan bekalan edaran sebanyak 5.07M BRWS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRWS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04742989, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00327585.

Dalam prestasi jangka pendek, BRWS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Browsr AI (BRWS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Bekalan Peredaran 5.07M 5.07M 5.07M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Browsr AI ialah $ 17.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRWS ialah 5.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.30K.