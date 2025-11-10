Tokenomik Browsr AI (BRWS)

Tokenomik Browsr AI (BRWS)

Lihat cerapan utama tentang Browsr AI (BRWS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:17:48 (UTC+8)
USD

Browsr AI (BRWS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Browsr AI (BRWS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 35.30K
$ 35.30K$ 35.30K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04742989
$ 0.04742989$ 0.04742989
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00327585
$ 0.00327585$ 0.00327585
Harga Semasa:
$ 0.00352982
$ 0.00352982$ 0.00352982

Browsr AI (BRWS) Maklumat

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

Laman Web Rasmi:
https://browsr.ai/
Kertas putih:
https://browsr-documentation.gitbook.io/browsr-documentation/

Tokenomik Browsr AI (BRWS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Browsr AI (BRWS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BRWS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BRWS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BRWS, terokai BRWS harga langsung token!

BRWS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BRWS? Halaman ramalan harga BRWS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi