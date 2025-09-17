Bruh (BRUH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02611272$ 0.02611272 $ 0.02611272 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +3.35% Perubahan Harga (7D) +3.35%

Bruh (BRUH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRUH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRUH sepanjang masa ialah $ 0.02611272, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRUH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +3.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bruh (BRUH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bruh ialah $ 51.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRUH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.06K.