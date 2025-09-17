Brume (BRUME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.070941 $ 0.070941 $ 0.070941 24J Rendah $ 0.072223 $ 0.072223 $ 0.072223 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.070941$ 0.070941 $ 0.070941 24J Tinggi $ 0.072223$ 0.072223 $ 0.072223 Sepanjang Masa $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 Harga Terendah $ 0.01944995$ 0.01944995 $ 0.01944995 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +0.89% Perubahan Harga (7D) +32.28% Perubahan Harga (7D) +32.28%

Brume (BRUME) harga masa nyata ialah $0.072097. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRUME didagangkan antara $ 0.070941 rendah dan $ 0.072223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRUME sepanjang masa ialah $ 5.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01944995.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRUME telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan +32.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brume (BRUME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.52K$ 198.52K $ 198.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 198.52K$ 198.52K $ 198.52K Bekalan Peredaran 2.76M 2.76M 2.76M Jumlah Bekalan 2,755,734.431994174 2,755,734.431994174 2,755,734.431994174

Had Pasaran semasa Brume ialah $ 198.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRUME ialah 2.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2755734.431994174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.52K.