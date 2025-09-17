BrutalSol (BRUTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.81% Perubahan Harga (1D) -1.79% Perubahan Harga (7D) -25.02% Perubahan Harga (7D) -25.02%

BrutalSol (BRUTE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRUTE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRUTE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRUTE telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, -1.79% dalam 24 jam dan -25.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BrutalSol (BRUTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.72K$ 32.72K $ 32.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K Bekalan Peredaran 903.33M 903.33M 903.33M Jumlah Bekalan 999,518,324.0118 999,518,324.0118 999,518,324.0118

Had Pasaran semasa BrutalSol ialah $ 32.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRUTE ialah 903.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999518324.0118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.21K.