Tokenomik BrutalSol (BRUTE)

Lihat cerapan utama tentang BrutalSol (BRUTE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BrutalSol (BRUTE) Maklumat

BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital.

$Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of.

Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards.

Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract.

Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates.

MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand

The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier.

10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.

Laman Web Rasmi:
https://www.brutalsol.fun/
Kertas putih:
https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol

BrutalSol (BRUTE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BrutalSol (BRUTE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.34K
$ 32.34K$ 32.34K
Jumlah Bekalan:
$ 999.52M
$ 999.52M$ 999.52M
Bekalan Edaran:
$ 903.33M
$ 903.33M$ 903.33M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 35.78K
$ 35.78K
$ 35.78K$ 35.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00073565
$ 0.00073565$ 0.00073565
Terendah Sepanjang Masa: $ 0.0000341
$ 0.0000341
$ 0.0000341$ 0.0000341
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik BrutalSol (BRUTE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BrutalSol (BRUTE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BRUTE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BRUTE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BRUTE, terokai BRUTE harga langsung token!

BRUTE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BRUTE? Halaman ramalan harga BRUTE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.