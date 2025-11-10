Bscbook Harga Hari Ini

Harga langsung Bscbook (BOOK) hari ini ialah $ 0.00000785, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOK kepada USD penukaran adalah $ 0.00000785 setiap BOOK.

Bscbook kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,853.46, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BOOK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001501, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000502.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bscbook (BOOK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.85K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.85K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bscbook ialah $ 7.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.85K.