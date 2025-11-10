Tokenomik Bscbook (BOOK)

Lihat cerapan utama tentang Bscbook (BOOK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:18:02 (UTC+8)
Bscbook (BOOK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bscbook (BOOK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.85K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.85K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Bscbook (BOOK) Maklumat

BscBook is a decentralized social platform built on Binance Smart Chain (BSC), designed to provide a true Web3 experience. Developed hackathon-winning dev, it enables users to interact securely without relying on centralized servers.

BscBook leverages IPFS for decentralized data storage and data integrity. Users can log in seamlessly with their crypto wallets, eliminating the need for traditional accounts and preventing the storage of sensitive user data. With features like token management, tipping, staking, and liquidity tools, BscBook enhances DeFi and social engagement while fostering partnerships within the BNB ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://bscbook.io/

Tokenomik Bscbook (BOOK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bscbook (BOOK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOOK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOOK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOOK, terokai BOOK harga langsung token!

BOOK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BOOK? Halaman ramalan harga BOOK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

