BSClaunch (BSL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0011166 $ 0.0011166 $ 0.0011166 24J Rendah $ 0.00116074 $ 0.00116074 $ 0.00116074 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0011166$ 0.0011166 $ 0.0011166 24J Tinggi $ 0.00116074$ 0.00116074 $ 0.00116074 Sepanjang Masa $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +3.78% Perubahan Harga (7D) +8.54% Perubahan Harga (7D) +8.54%

BSClaunch (BSL) harga masa nyata ialah $0.00115992. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSL didagangkan antara $ 0.0011166 rendah dan $ 0.00116074 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSL sepanjang masa ialah $ 1.023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.78% dalam 24 jam dan +8.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BSClaunch (BSL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 115.99K$ 115.99K $ 115.99K Bekalan Peredaran 6.40M 6.40M 6.40M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BSClaunch ialah $ 7.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSL ialah 6.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.99K.