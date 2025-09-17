BSCPAD (BSCPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01466856 $ 0.01466856 $ 0.01466856 24J Rendah $ 0.01729002 $ 0.01729002 $ 0.01729002 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01466856$ 0.01466856 $ 0.01466856 24J Tinggi $ 0.01729002$ 0.01729002 $ 0.01729002 Sepanjang Masa $ 7.45$ 7.45 $ 7.45 Harga Terendah $ 0.01370459$ 0.01370459 $ 0.01370459 Perubahan Harga (1J) +2.31% Perubahan Harga (1D) +10.62% Perubahan Harga (7D) +11.02% Perubahan Harga (7D) +11.02%

BSCPAD (BSCPAD) harga masa nyata ialah $0.01678284. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSCPAD didagangkan antara $ 0.01466856 rendah dan $ 0.01729002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSCPAD sepanjang masa ialah $ 7.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01370459.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSCPAD telah berubah sebanyak +2.31% sejak sejam yang lalu, +10.62% dalam 24 jam dan +11.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BSCPAD (BSCPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Bekalan Peredaran 79.21M 79.21M 79.21M Jumlah Bekalan 175,600,000.0 175,600,000.0 175,600,000.0

Had Pasaran semasa BSCPAD ialah $ 1.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSCPAD ialah 79.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 175600000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.95M.