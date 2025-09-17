Bsop (BSOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005028 $ 0.00005028 $ 0.00005028 24J Rendah $ 0.00005277 $ 0.00005277 $ 0.00005277 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005028$ 0.00005028 $ 0.00005028 24J Tinggi $ 0.00005277$ 0.00005277 $ 0.00005277 Sepanjang Masa $ 0.00281167$ 0.00281167 $ 0.00281167 Harga Terendah $ 0.00005028$ 0.00005028 $ 0.00005028 Perubahan Harga (1J) +1.02% Perubahan Harga (1D) +3.17% Perubahan Harga (7D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -0.24%

Bsop (BSOP) harga masa nyata ialah $0.00005287. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSOP didagangkan antara $ 0.00005028 rendah dan $ 0.00005277 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSOP sepanjang masa ialah $ 0.00281167, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005028.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSOP telah berubah sebanyak +1.02% sejak sejam yang lalu, +3.17% dalam 24 jam dan -0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bsop (BSOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bsop ialah $ 52.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSOP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.87K.