Tokenomik Bsop (BSOP)
Bsop (BSOP) Maklumat
Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch!
BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.
Bsop (BSOP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bsop (BSOP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bsop (BSOP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bsop (BSOP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BSOP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BSOP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BSOP, terokai BSOP harga langsung token!
BSOP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju BSOP? Halaman ramalan harga BSOP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.