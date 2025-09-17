BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 56.38 $ 56.38 $ 56.38 24J Rendah $ 58.03 $ 58.03 $ 58.03 24J Tinggi 24J Rendah $ 56.38$ 56.38 $ 56.38 24J Tinggi $ 58.03$ 58.03 $ 58.03 Sepanjang Masa $ 199.13$ 199.13 $ 199.13 Harga Terendah $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +1.75% Perubahan Harga (7D) +7.79% Perubahan Harga (7D) +7.79%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) harga masa nyata ialah $57.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTC2X-FLI didagangkan antara $ 56.38 rendah dan $ 58.03 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTC2X-FLI sepanjang masa ialah $ 199.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTC2X-FLI telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +1.75% dalam 24 jam dan +7.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Bekalan Peredaran 72.39K 72.39K 72.39K Jumlah Bekalan 72,393.52459179523 72,393.52459179523 72,393.52459179523

Had Pasaran semasa BTC 2x Flexible Leverage Index ialah $ 4.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTC2X-FLI ialah 72.39K, dengan jumlah bekalan sebanyak 72393.52459179523. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.19M.