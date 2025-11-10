BTC Bull Token Harga Hari Ini

Harga langsung BTC Bull Token (BTCBULL) hari ini ialah $ 0.00670309, dengan 0.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTCBULL kepada USD penukaran adalah $ 0.00670309 setiap BTCBULL.

BTC Bull Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 670,309, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M BTCBULL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTCBULL didagangkan antara $ 0.00670309 (rendah) dan $ 0.00672325 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.241602, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010301.

Dalam prestasi jangka pendek, BTCBULL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BTC Bull Token (BTCBULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 670.31K$ 670.31K $ 670.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 670.31K$ 670.31K $ 670.31K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BTC Bull Token ialah $ 670.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCBULL ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 670.31K.