BTC Proxy (BTCPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 111,530$ 111,530 $ 111,530 Harga Terendah $ 2,237.63$ 2,237.63 $ 2,237.63 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

BTC Proxy (BTCPX) harga masa nyata ialah $5,995.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCPX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCPX sepanjang masa ialah $ 111,530, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,237.63.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCPX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BTC Proxy (BTCPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Bekalan Peredaran 261.57 261.57 261.57 Jumlah Bekalan 261.57311123 261.57311123 261.57311123

Had Pasaran semasa BTC Proxy ialah $ 1.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCPX ialah 261.57, dengan jumlah bekalan sebanyak 261.57311123. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.