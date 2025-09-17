BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03178003 $ 0.03178003 $ 0.03178003 24J Rendah $ 0.03363779 $ 0.03363779 $ 0.03363779 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03178003$ 0.03178003 $ 0.03178003 24J Tinggi $ 0.03363779$ 0.03363779 $ 0.03363779 Sepanjang Masa $ 91.94$ 91.94 $ 91.94 Harga Terendah $ 0.01930527$ 0.01930527 $ 0.01930527 Perubahan Harga (1J) -1.95% Perubahan Harga (1D) +2.58% Perubahan Harga (7D) +19.04% Perubahan Harga (7D) +19.04%

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) harga masa nyata ialah $0.03288878. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCST didagangkan antara $ 0.03178003 rendah dan $ 0.03363779 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCST sepanjang masa ialah $ 91.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01930527.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCST telah berubah sebanyak -1.95% sejak sejam yang lalu, +2.58% dalam 24 jam dan +19.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 239.68K$ 239.68K $ 239.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 493.33K$ 493.33K $ 493.33K Bekalan Peredaran 7.29M 7.29M 7.29M Jumlah Bekalan 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Had Pasaran semasa BTC Standard Hashrate Token ialah $ 239.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTCST ialah 7.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 493.33K.