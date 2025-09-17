BTSE Token (BTSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 24J Rendah $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 24J Tinggi $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Sepanjang Masa $ 9.21$ 9.21 $ 9.21 Harga Terendah $ 0.369569$ 0.369569 $ 0.369569 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) +1.15% Perubahan Harga (7D) +5.49% Perubahan Harga (7D) +5.49%

BTSE Token (BTSE) harga masa nyata ialah $1.7. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTSE didagangkan antara $ 1.68 rendah dan $ 1.7 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTSE sepanjang masa ialah $ 9.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.369569.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTSE telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan +5.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BTSE Token (BTSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.16M$ 275.16M $ 275.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 339.57M$ 339.57M $ 339.57M Bekalan Peredaran 162.06M 162.06M 162.06M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa BTSE Token ialah $ 275.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTSE ialah 162.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 339.57M.