BTU Protocol (BTU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Harga Terendah $ 0.01595713$ 0.01595713 $ 0.01595713 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

BTU Protocol (BTU) harga masa nyata ialah $0.718457. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTU sepanjang masa ialah $ 5.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01595713.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BTU Protocol (BTU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.48M$ 57.48M $ 57.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.85M$ 71.85M $ 71.85M Bekalan Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BTU Protocol ialah $ 57.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTU ialah 80.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.85M.