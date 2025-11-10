Bubblebid Harga Hari Ini

Harga langsung Bubblebid (BBB) hari ini ialah $ 0.00049286, dengan 2.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BBB kepada USD penukaran adalah $ 0.00049286 setiap BBB.

Bubblebid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,344.16, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M BBB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BBB didagangkan antara $ 0.00048303 (rendah) dan $ 0.00049522 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01369516, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0004284.

Dalam prestasi jangka pendek, BBB dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -7.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bubblebid (BBB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

