BUBBLES (BUBBLES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00088225 24J Tinggi $ 0.00090853 Sepanjang Masa $ 0.02451852 Harga Terendah $ 0.00087515 Perubahan Harga (1J) +0.81% Perubahan Harga (1D) +0.89% Perubahan Harga (7D) -6.31%

BUBBLES (BUBBLES) harga masa nyata ialah $0.00090126. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUBBLES didagangkan antara $ 0.00088225 rendah dan $ 0.00090853 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUBBLES sepanjang masa ialah $ 0.02451852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00087515.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUBBLES telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan -6.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BUBBLES (BUBBLES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 901.26K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 901.26K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BUBBLES ialah $ 901.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUBBLES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 901.26K.