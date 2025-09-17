Lagi Mengenai BUBBLES

BUBBLES Harga (BUBBLES)

Tidak tersenarai

1 BUBBLES ke USD Harga Langsung:

$0.00090126
$0.00090126
+0.80%1D
BUBBLES (BUBBLES) Carta Harga Langsung
BUBBLES (BUBBLES) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah
24J Tinggi

BUBBLES (BUBBLES) harga masa nyata ialah $0.00090126. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUBBLES didagangkan antara $ 0.00088225 rendah dan $ 0.00090853 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUBBLES sepanjang masa ialah $ 0.02451852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00087515.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUBBLES telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan -6.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BUBBLES (BUBBLES) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa BUBBLES ialah $ 901.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUBBLES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 901.26K.

BUBBLES (BUBBLES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BUBBLES kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BUBBLES kepada USD adalah $ -0.0004755303.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BUBBLES kepada USD adalah $ -0.0005575520.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BUBBLES kepada USD adalah $ -0.002909711663872818.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.89%
30 Hari$ -0.0004755303-52.76%
60 Hari$ -0.0005575520-61.86%
90 Hari$ -0.002909711663872818-76.35%

Apakah itu BUBBLES (BUBBLES)

Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.

BUBBLES (BUBBLES) Sumber

BUBBLES Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BUBBLES (BUBBLES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BUBBLES (BUBBLES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BUBBLES.

Semak BUBBLES ramalan harga sekarang!

BUBBLES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BUBBLES (BUBBLES)

Memahami tokenomik BUBBLES (BUBBLES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUBBLES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BUBBLES (BUBBLES)

Berapakah nilai BUBBLES (BUBBLES) hari ini?
Harga langsung BUBBLES dalam USD ialah 0.00090126 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BUBBLES ke USD?
Harga semasa BUBBLES ke USD ialah $ 0.00090126. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BUBBLES?
Had pasaran untuk BUBBLES ialah $ 901.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BUBBLES?
Bekalan edaran BUBBLES ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUBBLES?
BUBBLES mencapai harga ATH sebanyak 0.02451852 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUBBLES?
BUBBLES melihat harga ATL sebanyak 0.00087515 USD.
Berapakah jumlah dagangan BUBBLES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUBBLESialah -- USD.
Adakah BUBBLES akan naik lebih tinggi tahun ini?
BUBBLES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUBBLESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
