Bubbo (BUBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.62% Perubahan Harga (7D) +2.83% Perubahan Harga (7D) +2.83%

Bubbo (BUBO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUBO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUBO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUBO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.62% dalam 24 jam dan +2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bubbo (BUBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bubbo ialah $ 8.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUBO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.05K.