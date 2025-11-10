Buckazoids Harga Hari Ini

Harga langsung Buckazoids (BUCKAZOIDS) hari ini ialah $ 0.00032998, dengan 2.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUCKAZOIDS kepada USD penukaran adalah $ 0.00032998 setiap BUCKAZOIDS.

Buckazoids kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 329,970, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BUCKAZOIDS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUCKAZOIDS didagangkan antara $ 0.00031593 (rendah) dan $ 0.00033854 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00492629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00030458.

Dalam prestasi jangka pendek, BUCKAZOIDS dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan -21.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 329.97K$ 329.97K $ 329.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 329.97K$ 329.97K $ 329.97K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

