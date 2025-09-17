Bucket Hat (BUCKET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.81% Perubahan Harga (1D) +0.82% Perubahan Harga (7D) +4.99% Perubahan Harga (7D) +4.99%

Bucket Hat (BUCKET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUCKET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUCKET sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUCKET telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, +0.82% dalam 24 jam dan +4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bucket Hat (BUCKET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.51K$ 44.51K $ 44.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.51K$ 44.51K $ 44.51K Bekalan Peredaran 999.34M 999.34M 999.34M Jumlah Bekalan 999,337,043.776254 999,337,043.776254 999,337,043.776254

Had Pasaran semasa Bucket Hat ialah $ 44.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUCKET ialah 999.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999337043.776254. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.51K.