Bucket Protocol BUCK Stablecoin Harga Hari Ini

Harga langsung Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) hari ini ialah $ 0.990344, dengan 1.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUCK kepada USD penukaran adalah $ 0.990344 setiap BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,093,116, dengan bekalan edaran sebanyak 35.22M BUCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUCK didagangkan antara $ 0.987295 (rendah) dan $ 1.011 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.23, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BUCK dipindahkan -0.87% dalam sejam terakhir dan -1.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.09M$ 35.09M $ 35.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.09M$ 35.09M $ 35.09M Bekalan Peredaran 35.22M 35.22M 35.22M Jumlah Bekalan 35,222,044.66638353 35,222,044.66638353 35,222,044.66638353

Had Pasaran semasa Bucket Protocol BUCK Stablecoin ialah $ 35.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUCK ialah 35.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35222044.66638353. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.09M.