Bucket Token (BUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00509667 24J Tinggi $ 0.0056367 Sepanjang Masa $ 0.05549 Harga Terendah $ 0.00365102 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +4.34% Perubahan Harga (7D) +6.65%

Bucket Token (BUT) harga masa nyata ialah $0.00535755. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUT didagangkan antara $ 0.00509667 rendah dan $ 0.0056367 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUT sepanjang masa ialah $ 0.05549, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00365102.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUT telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +4.34% dalam 24 jam dan +6.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bucket Token (BUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.26M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.36M Bekalan Peredaran 422.41M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bucket Token ialah $ 2.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUT ialah 422.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.36M.