Bucket Token Logo

Bucket Token Harga (BUT)

Tidak tersenarai

1 BUT ke USD Harga Langsung:

$0.00535755
$0.00535755$0.00535755
+4.30%1D
mexc
USD
Bucket Token (BUT) Carta Harga Langsung
Bucket Token (BUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00509667
$ 0.00509667$ 0.00509667
24J Rendah
$ 0.0056367
$ 0.0056367$ 0.0056367
24J Tinggi

$ 0.00509667
$ 0.00509667$ 0.00509667

$ 0.0056367
$ 0.0056367$ 0.0056367

$ 0.05549
$ 0.05549$ 0.05549

$ 0.00365102
$ 0.00365102$ 0.00365102

-0.06%

+4.34%

+6.65%

+6.65%

Bucket Token (BUT) harga masa nyata ialah $0.00535755. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUT didagangkan antara $ 0.00509667 rendah dan $ 0.0056367 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUT sepanjang masa ialah $ 0.05549, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00365102.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUT telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +4.34% dalam 24 jam dan +6.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bucket Token (BUT) Maklumat Pasaran

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
----

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

422.41M
422.41M 422.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bucket Token ialah $ 2.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUT ialah 422.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.36M.

Bucket Token (BUT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bucket Token kepada USD adalah $ +0.00022282.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bucket Token kepada USD adalah $ +0.0004538728.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bucket Token kepada USD adalah $ -0.0032622448.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bucket Token kepada USD adalah $ -0.010215129606109554.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00022282+4.34%
30 Hari$ +0.0004538728+8.47%
60 Hari$ -0.0032622448-60.89%
90 Hari$ -0.010215129606109554-65.59%

Apakah itu Bucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

Bucket Token (BUT) Sumber

Laman Web Rasmi

Bucket Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bucket Token (BUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bucket Token (BUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bucket Token.

Semak Bucket Token ramalan harga sekarang!

BUT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bucket Token (BUT)

Memahami tokenomik Bucket Token (BUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bucket Token (BUT)

Berapakah nilai Bucket Token (BUT) hari ini?
Harga langsung BUT dalam USD ialah 0.00535755 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BUT ke USD?
Harga semasa BUT ke USD ialah $ 0.00535755. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bucket Token?
Had pasaran untuk BUT ialah $ 2.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BUT?
Bekalan edaran BUT ialah 422.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUT?
BUT mencapai harga ATH sebanyak 0.05549 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUT?
BUT melihat harga ATL sebanyak 0.00365102 USD.
Berapakah jumlah dagangan BUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUTialah -- USD.
Adakah BUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.