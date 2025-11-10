BUDDY Harga Hari Ini

Harga langsung BUDDY (BUDDY) hari ini ialah $ 0.00002285, dengan 1.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUDDY kepada USD penukaran adalah $ 0.00002285 setiap BUDDY.

BUDDY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,832, dengan bekalan edaran sebanyak 999.31M BUDDY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUDDY didagangkan antara $ 0.00002258 (rendah) dan $ 0.00002285 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00544873, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001676.

Dalam prestasi jangka pendek, BUDDY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -25.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BUDDY (BUDDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Bekalan Peredaran 999.31M 999.31M 999.31M Jumlah Bekalan 999,307,803.494604 999,307,803.494604 999,307,803.494604

Had Pasaran semasa BUDDY ialah $ 22.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUDDY ialah 999.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999307803.494604. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.83K.