Bueno (BUENO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00006524 $ 0.00006524 $ 0.00006524 24J Rendah $ 0.00006656 $ 0.00006656 $ 0.00006656 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00006524$ 0.00006524 $ 0.00006524 24J Tinggi $ 0.00006656$ 0.00006656 $ 0.00006656 Sepanjang Masa $ 0.01093737$ 0.01093737 $ 0.01093737 Harga Terendah $ 0.00001489$ 0.00001489 $ 0.00001489 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +4.05% Perubahan Harga (7D) +4.05%

Bueno (BUENO) harga masa nyata ialah $0.00006607. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUENO didagangkan antara $ 0.00006524 rendah dan $ 0.00006656 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUENO sepanjang masa ialah $ 0.01093737, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001489.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUENO telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +4.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bueno (BUENO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.26K$ 57.26K $ 57.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.26K$ 57.26K $ 57.26K Bekalan Peredaran 870.90M 870.90M 870.90M Jumlah Bekalan 870,899,999.29335 870,899,999.29335 870,899,999.29335

Had Pasaran semasa Bueno ialah $ 57.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUENO ialah 870.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 870899999.29335. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.26K.