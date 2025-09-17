Bufficorn (BUFFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1,67% Perubahan Harga (7D) -5,48% Perubahan Harga (7D) -5,48%

Bufficorn (BUFFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUFFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUFFI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUFFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1,67% dalam 24 jam dan -5,48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bufficorn (BUFFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57,10K$ 57,10K $ 57,10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57,10K$ 57,10K $ 57,10K Bekalan Peredaran 420,69B 420,69B 420,69B Jumlah Bekalan 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Had Pasaran semasa Bufficorn ialah $ 57,10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUFFI ialah 420,69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57,10K.