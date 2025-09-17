Bug (BUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +8.02% Perubahan Harga (7D) +8.02%

Bug (BUG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUG telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +8.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bug (BUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.33K$ 39.33K $ 39.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.33K$ 39.33K $ 39.33K Bekalan Peredaran 414.74T 414.74T 414.74T Jumlah Bekalan 414,735,305,534,636.56 414,735,305,534,636.56 414,735,305,534,636.56

Had Pasaran semasa Bug ialah $ 39.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUG ialah 414.74T, dengan jumlah bekalan sebanyak 414735305534636.56. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.33K.