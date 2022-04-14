Tokenomik Bug (BUG)
Bug (BUG) Maklumat
$BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people.
With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond.
The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth.
Bug (BUG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bug (BUG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bug (BUG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bug (BUG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BUG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BUG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BUG, terokai BUG harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.