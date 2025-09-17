BUGO (BUGO) Maklumat Harga (USD)

BUGO (BUGO) harga masa nyata ialah $0.00211828. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUGO didagangkan antara $ 0.00206688 rendah dan $ 0.00214696 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUGO sepanjang masa ialah $ 0.00325136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00046714.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUGO telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BUGO (BUGO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa BUGO ialah $ 2.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUGO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.11M.