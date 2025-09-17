buidl (BUIDL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00108152 $ 0.00108152 $ 0.00108152 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00108152$ 0.00108152 $ 0.00108152 Sepanjang Masa $ 0.01813282$ 0.01813282 $ 0.01813282 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.07% Perubahan Harga (1D) -10.16% Perubahan Harga (7D) -29.18% Perubahan Harga (7D) -29.18%

buidl (BUIDL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUIDL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00108152 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUIDL sepanjang masa ialah $ 0.01813282, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUIDL telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, -10.16% dalam 24 jam dan -29.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

buidl (BUIDL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 970.19K$ 970.19K $ 970.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 970.19K$ 970.19K $ 970.19K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,880,915.264909 999,880,915.264909 999,880,915.264909

Had Pasaran semasa buidl ialah $ 970.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUIDL ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999880915.264909. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 970.19K.