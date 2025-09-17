Build (BUILD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0000384$ 0.0000384 $ 0.0000384 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) -0.55% Perubahan Harga (7D) +2.42% Perubahan Harga (7D) +2.42%

Build (BUILD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUILD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUILD sepanjang masa ialah $ 0.0000384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUILD telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -0.55% dalam 24 jam dan +2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Build (BUILD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 277.60K$ 277.60K $ 277.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 594.59K$ 594.59K $ 594.59K Bekalan Peredaran 466.87B 466.87B 466.87B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Build ialah $ 277.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUILD ialah 466.87B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 594.59K.