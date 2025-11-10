Builders Harga Hari Ini

Harga langsung Builders (BUILDERS) hari ini ialah $ 0.00037692, dengan 4.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUILDERS kepada USD penukaran adalah $ 0.00037692 setiap BUILDERS.

Builders kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 376,925, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BUILDERS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUILDERS didagangkan antara $ 0.00034067 (rendah) dan $ 0.0003818 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000689, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025139.

Dalam prestasi jangka pendek, BUILDERS dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan +14.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Builders (BUILDERS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 376.93K$ 376.93K $ 376.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 376.93K$ 376.93K $ 376.93K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

