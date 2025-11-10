Builders Harga (BUILDERS)
Harga langsung Builders (BUILDERS) hari ini ialah $ 0.00037692, dengan 4.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUILDERS kepada USD penukaran adalah $ 0.00037692 setiap BUILDERS.
Builders kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 376,925, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BUILDERS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUILDERS didagangkan antara $ 0.00034067 (rendah) dan $ 0.0003818 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000689, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025139.
Dalam prestasi jangka pendek, BUILDERS dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan +14.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Builders ialah $ 376.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUILDERS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 376.93K.
+0.58%
+4.82%
+14.22%
+14.22%
Pada hari ini, perubahan harga Builders kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Builders kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Builders kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Builders kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+4.82%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Builders berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Builders (BUILDERS) is a community-driven memecoin inspired by Binance founder CZ’s iconic phrase “Keep Building.” The project embodies the core values of perseverance, innovation, and unity, representing the unstoppable spirit of creators and believers within the BNB Chain ecosystem.
Launched on September 22, 2025, Builders was created to motivate Web3 users to continue innovating, developing, and supporting one another, regardless of market conditions. It symbolizes the strength of community collaboration and the collective effort to move the blockchain industry forward.
At its heart, Builders is more than just a memecoin it’s a movement. The project encourages people from across the globe, especially from China and Vietnam, to join together under a shared vision of growth and learning. Builders empowers both new and experienced participants in the crypto space to become contributors, creators, and educators in the expanding world of decentralized technology.
With a total supply of 1 billion tokens and liquidity fully locked, Builders prioritizes transparency and community trust. The token’s fair distribution ensures that the power remains in the hands of the community the true builders of the ecosystem. Every holder, supporter, and contributor plays a vital role in shaping the project’s direction and helping expand its reach across the Web3 landscape.
Builders’ long-term mission is to create a supportive environment for individuals and teams who are passionate about blockchain innovation. Through educational initiatives, collaborations, and community-driven campaigns, the project aims to highlight the importance of creativity, persistence, and shared success.
In essence, Builders stands as a tribute to the “Keep Building” spirit motivating people to stay active, inspired, and constructive during every phase of the market. Whether you are a developer, designer, investor, or fan of crypto culture, Builders invites you to be part of a global community dedicated to building a better, stronger Web3 future.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.