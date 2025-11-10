Tokenomik Builders (BUILDERS)
Builders (BUILDERS) is a community-driven memecoin inspired by Binance founder CZ’s iconic phrase “Keep Building.” The project embodies the core values of perseverance, innovation, and unity, representing the unstoppable spirit of creators and believers within the BNB Chain ecosystem.
Launched on September 22, 2025, Builders was created to motivate Web3 users to continue innovating, developing, and supporting one another, regardless of market conditions. It symbolizes the strength of community collaboration and the collective effort to move the blockchain industry forward.
At its heart, Builders is more than just a memecoin it’s a movement. The project encourages people from across the globe, especially from China and Vietnam, to join together under a shared vision of growth and learning. Builders empowers both new and experienced participants in the crypto space to become contributors, creators, and educators in the expanding world of decentralized technology.
With a total supply of 1 billion tokens and liquidity fully locked, Builders prioritizes transparency and community trust. The token’s fair distribution ensures that the power remains in the hands of the community the true builders of the ecosystem. Every holder, supporter, and contributor plays a vital role in shaping the project’s direction and helping expand its reach across the Web3 landscape.
Builders’ long-term mission is to create a supportive environment for individuals and teams who are passionate about blockchain innovation. Through educational initiatives, collaborations, and community-driven campaigns, the project aims to highlight the importance of creativity, persistence, and shared success.
In essence, Builders stands as a tribute to the “Keep Building” spirit motivating people to stay active, inspired, and constructive during every phase of the market. Whether you are a developer, designer, investor, or fan of crypto culture, Builders invites you to be part of a global community dedicated to building a better, stronger Web3 future.
Tokenomik Builders (BUILDERS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Builders (BUILDERS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BUILDERS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BUILDERS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
