Apakah itu BuildX (BUILDX)

BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants.

BuildX (BUILDX) Sumber Laman Web Rasmi

BuildX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BuildX (BUILDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BuildX (BUILDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

BUILDX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BuildX (BUILDX)

Memahami tokenomik BuildX (BUILDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BuildX (BUILDX) Berapakah nilai BuildX (BUILDX) hari ini? Harga langsung BUILDX dalam USD ialah 0.00004056 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BUILDX ke USD? $ 0.00004056 . Lihat Harga semasa BUILDX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BuildX? Had pasaran untuk BUILDX ialah $ 40.56K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BUILDX? Bekalan edaran BUILDX ialah 999.83M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUILDX? BUILDX mencapai harga ATH sebanyak 0.00138316 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUILDX? BUILDX melihat harga ATL sebanyak 0.00004045 USD . Berapakah jumlah dagangan BUILDX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUILDXialah -- USD . Adakah BUILDX akan naik lebih tinggi tahun ini? BUILDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUILDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BuildX (BUILDX) Kemas Kini Industri Penting