Tokenomik Built Different (BUILT)

Built Different (BUILT) Maklumat

Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto.

Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together.

Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.

https://builtdifferents.vercel.app/

Built Different (BUILT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Built Different (BUILT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.89K
$ 25.89K
Jumlah Bekalan:
$ 998.26M
$ 998.26M
Bekalan Edaran:
$ 998.26M
$ 998.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.89K
$ 25.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00539371
$ 0.00539371
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Built Different (BUILT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Built Different (BUILT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BUILT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BUILT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BUILT, terokai BUILT harga langsung token!

BUILT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BUILT? Halaman ramalan harga BUILT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.