Built on Nothing Harga Hari Ini

Harga langsung Built on Nothing (BON) hari ini ialah $ 0.00012815, dengan 18.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BON kepada USD penukaran adalah $ 0.00012815 setiap BON.

Built on Nothing kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 105,538, dengan bekalan edaran sebanyak 826.33M BON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BON didagangkan antara $ 0.00010795 (rendah) dan $ 0.00012772 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0019941, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010775.

Dalam prestasi jangka pendek, BON dipindahkan +1.83% dalam sejam terakhir dan -25.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Built on Nothing (BON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 105.54K$ 105.54K $ 105.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.63K$ 127.63K $ 127.63K Bekalan Peredaran 826.33M 826.33M 826.33M Jumlah Bekalan 999,320,416.10478 999,320,416.10478 999,320,416.10478

