BULBUL2DAO Harga Hari Ini

Harga langsung BULBUL2DAO (BULBUL) hari ini ialah $ 0.00005577, dengan 6.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BULBUL kepada USD penukaran adalah $ 0.00005577 setiap BULBUL.

BULBUL2DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 55,772, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BULBUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BULBUL didagangkan antara $ 0.00005191 (rendah) dan $ 0.000067 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00084307, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004083.

Dalam prestasi jangka pendek, BULBUL dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan +2.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BULBUL2DAO (BULBUL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.77K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.77K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

