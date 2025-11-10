BursaDEX+
Harga BULBUL2DAO langsung hari ini ialah 0.00005577 USD.BULBUL modal pasaran ialah 55,772 USD. Jejaki masa nyata BULBUL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga BULBUL2DAO langsung hari ini ialah 0.00005577 USD.BULBUL modal pasaran ialah 55,772 USD. Jejaki masa nyata BULBUL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BULBUL

Maklumat Harga BULBUL

Apakah BULBUL

Kertas putih BULBUL

Laman Web Rasmi BULBUL

Tokenomik BULBUL

Ramalan Harga BULBUL

BULBUL2DAO Harga (BULBUL)

Tidak tersenarai

1 BULBUL ke USD Harga Langsung:

--
----
+6.10%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
BULBUL2DAO (BULBUL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:22:48 (UTC+8)

BULBUL2DAO Harga Hari Ini

Harga langsung BULBUL2DAO (BULBUL) hari ini ialah $ 0.00005577, dengan 6.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BULBUL kepada USD penukaran adalah $ 0.00005577 setiap BULBUL.

BULBUL2DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 55,772, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BULBUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BULBUL didagangkan antara $ 0.00005191 (rendah) dan $ 0.000067 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00084307, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004083.

Dalam prestasi jangka pendek, BULBUL dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan +2.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BULBUL2DAO (BULBUL) Maklumat Pasaran

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

--
----

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BULBUL2DAO ialah $ 55.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BULBUL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.77K.

BULBUL2DAO Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00005191
$ 0.00005191$ 0.00005191
24J Rendah
$ 0.000067
$ 0.000067$ 0.000067
24J Tinggi

$ 0.00005191
$ 0.00005191$ 0.00005191

$ 0.000067
$ 0.000067$ 0.000067

$ 0.00084307
$ 0.00084307$ 0.00084307

$ 0.00004083
$ 0.00004083$ 0.00004083

+0.54%

+6.27%

+2.78%

+2.78%

BULBUL2DAO (BULBUL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BULBUL2DAO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BULBUL2DAO kepada USD adalah $ -0.0000017816.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BULBUL2DAO kepada USD adalah $ -0.0000517970.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BULBUL2DAO kepada USD adalah $ -0.000570603889875043.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.27%
30 Hari$ -0.0000017816-3.19%
60 Hari$ -0.0000517970-92.87%
90 Hari$ -0.000570603889875043-91.09%

Ramalan Harga untuk BULBUL2DAO

BULBUL2DAO (BULBUL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BULBUL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BULBUL2DAO (BULBUL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BULBUL2DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga BULBUL2DAO yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BULBUL ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BULBUL2DAO Ramalan Harga.

Apakah itu BULBUL2DAO (BULBUL)

BULBUL2DAO is a community-driven Web3 project that aims to explore and experiment with the future of crypto culture through real DAO operations. Focused on transparency, learning, and fun, the project supports on-chain governance, collaborative content creation, and community participation. It welcomes both crypto natives and newcomers, encouraging everyone to join as contributors, not just followers.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BULBUL2DAO (BULBUL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BULBUL2DAO

Berapakah nilai 1 BULBUL2DAO pada tahun 2030?
Jika BULBUL2DAO berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BULBUL2DAO berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:22:48 (UTC+8)

