Harga langsung BULL FROG (BOA) hari ini ialah $ 0.00143657, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOA kepada USD penukaran adalah $ 0.00143657 setiap BOA.

BULL FROG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 290,828, dengan bekalan edaran sebanyak 202.45M BOA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOA didagangkan antara $ 0.00141505 (rendah) dan $ 0.0014504 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01110627, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00129411.

Dalam prestasi jangka pendek, BOA dipindahkan +0.14% dalam sejam terakhir dan -13.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BULL FROG (BOA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 290.83K$ 290.83K $ 290.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 290.83K$ 290.83K $ 290.83K Bekalan Peredaran 202.45M 202.45M 202.45M Jumlah Bekalan 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

Had Pasaran semasa BULL FROG ialah $ 290.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOA ialah 202.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 202446664.1716109. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 290.83K.